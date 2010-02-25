Зіграно 8 матчів 1/16 Ліги Європи

22:08, 25 лютого 2010
Харьків
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Результати зустрічей

Харків. 25 лютого. УНІАН. Закінчилися вісім із 16 матчів-відповідей 1/16 Ліги Європи

Уніря - Ліверпуль 1:3. Перший матч - 0:1

Рома - Панатінаїкос 2:3 (2:3)

Галатасарай - Атлетіко 1:2 (1:1)

Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1)

Шахтар - Фулхем 1:1 (1:2)

ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1)

Андерлехт - Атлетік 4:0 (1:1)

Нагадаємо, що 23 лютого відбувся матч

Бенфіка - Герта 4:0 (1:1)

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