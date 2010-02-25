Зіграно 8 матчів 1/16 Ліги Європи

Результати зустрічей

Харків. 25 лютого. УНІАН. Закінчилися вісім із 16 матчів-відповідей 1/16 Ліги Європи Уніря - Ліверпуль 1:3. Перший матч - 0:1 Рома - Панатінаїкос 2:3 (2:3) Галатасарай - Атлетіко 1:2 (1:1) Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1) Шахтар - Фулхем 1:1 (1:2) ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1) Андерлехт - Атлетік 4:0 (1:1) Нагадаємо, що 23 лютого відбувся матч Бенфіка - Герта 4:0 (1:1)

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