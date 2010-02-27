Ярославський прибув до Львова з 500 фанами Металіста громити Карпати

Харків. 27 лютого. УНІАН. Сьогодні до Львова прибув спецпоїзд з уболівальниками футбольного клубу «Металіст», які приїхали до столиці Галичини для підтримки харківської команди у першому матчі 2-го кола змагань Прем’єр-ліги з місцевими «Карпатами».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», це перший великий організований виїзд харків’ян у формі фан-поїзду на підтримку свого клубу у виїзних матчах «Металіста», який здійснюється в рамках нового проекту «Назустріч один одному» і започатковує нову традицію стосунків клубу з його уболівальниками.

Сьогодні у 10 пасажирських вагонах розмістилося близько 500 фанатів харківського клубу. Їх супроводжують представники правоохоронних органів та офіцери безпеки.

За даними прес-служби, організований виїзд до Галичини уболівальників «Металіста» обійшовся в 175 тис. грн., з яких більше двох третин профінансував президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Сам О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, як і обіцяв, під час матчу уболіватиме за рідний клуб у фан-секторі разом з іншими фанами «Металіста», повідомили у прес-службі.

Представник прес-служби повідомив, що матч 18-го туру національної першості між «Металістом» і «Карпатами» сьогодні у Львові відбудеться на стадіоні «Україна». Початок гри о 15.00.