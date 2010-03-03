Металіст кине в Донбас на гру з Шахтарем 40 вагонів «тифозі»

Харків. 3 березня. УНІАН. Керівництво футбольного клубу «Металіст» планує відправити 14 березня в Донецьк на гру з місцевим «Шахтарем» два спеціальні фан-потяги уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час спілкування зі студентами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна генеральний директор ФК «Металіст» Сергій ВОЛИК.

Він нагадав, що така форма стимулювання вболівальницького руху, як організований виїзд фанів команди в інші міста, виправдала себе в минулому турі, коли «Металіст» грав з «Карпатами» у Львові.

«Минулий тур ми грали у Львові, і близько п’ятиста фанів виїхало потягом – десять вагонів ми замовляли. Спеціальний потяг за спеціальним розкладом у супроводі працівників міліції, охорони здоров’я, з нашою службою охорони. І достатньо все успішно пройшло, без ексцесів», - сказав він.

С.ВОЛИК висловив упевненість, що так буде й надалі, і нічого не завадить організовувати наступні виїзди харківських уболівальників.

«Зараз ми плануємо на підтримку команди відправити до Донецька близько 2 тисяч осіб. Це буде, напевно, вже два потяги, близько сорока вагонів. Ми будемо просити у залізниці, щоб нам організували потяг», - заявив С.ВОЛИК.

«Команді потрібна підтримка, і це дуже сильно відчувається», - наголосив гендиректор ФК «Металіст».

На знімку внизу: президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський серед фанів клубу на трибуні стадіону «Україна» у Львові під час зустрічі з «Карпатами».

Фото УНІАН