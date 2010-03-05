В суботу на Сході можливі хуртовини

Харків. 5 березня. УНІАН. Завтра на більшій частині території України очікуються складні погодні умови: сніг та мокрий сніг (в Криму та Приазов`ї з дощем), на Прикарпатті, у південній частині, центральних, а вдень і у східних областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на півдні та сході подекуди ожеледь.

Лише у північних областях невеликий сніг, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах, окрім півдня та південного сходу, ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя до 12°, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті, у південних, Луганській та Донецькій областях протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Київській області в суботу очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.