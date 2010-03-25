Добкін назвав своїх заступників (доповнена)

Харків. 25 березня. УНІАН. Губернатор Михайло ДОБКІН назвав своїх заступників.

Як передає кореспондент УНІАН, про нові кадрові призначення М.ДОБКІН повідомив на позачерговій сесії Харківської обласної ради.

Виконуючим обов’язки першого заступника голови Харківської облдержадміністрації призначено Володимира БАБАЄВА, який до цього виконував обов’язки губернатора після відставки попереднього керівника області Арсена АВАКОВА. В.БАБАЄВ єдиний із заступників, який зберіг свою посаду після зміни губернатора Харківщини.

В.о. заступника губернатора з питань життєзабезпечення області призначений Валентин ДУЛУБ (до цього - голова Дзержинської райради Харкова).

З питань економіки – Юрій САПРОНОВ (бізнесмен, депутат Харківської міськради).

З питань соціальної політики – Ігор ШУРМА (до цього - заступник міського голови - директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міськради).

З питань внутрішньої політики та комунікацій – Євген САВІН (депутат Харківської міськради).

З гуманітарних питань – Олександр ТРИДІД (ректор Харківської академії банківської справи).

З питань АПК – Віталій ОЛЕКСІЙЧУК (голова Золочівської райдержадміністрації).

В.о. заступника з організаційно-правових питань – керівником апарату облдержадміністрації призначений Василь ХОМА (юрист, радник М.ДОБКІНА).

Довідка УНІАН. До команди попереднього голови Харківської облдержадміністрації - Арсена АВАКОВА, який був звільнений з посади Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ 5 лютого 2010 року, крім 1-го віце-губернатора Володимира БАБАЄВА, входили заступники Людмила БЄЛОВА, Віктор ЗВЄРЄВ, Сергій СТОРОЖЕНКО, Ігор ТЕРЕХОВ, Андрій БЕСАРАБ, Ярослав ЮЩЕНКО, Любов ЛУЧАНІНОВА (керівник апарату ОДА).