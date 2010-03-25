На Харківщині у безробітного вилучили кулемет і 4 автомати

Харків. 25 березня. УНІАН. У Харківської області працівники міліції затримали 45-річного безробітного місцевого жителя, вдома в якого вилучили ручний кулемет Калашникова, шість автоматів Калашникова, чотири снайперські гвинтівки Дехтярьова, два пістолети Макарова, дві незареєстровані мисливські рушниці, незареєстрований спецзасіб «Ринг», призначений для стрільби гумовими кулями, понад 1 350 набоїв до різної зброї та 14 одиниць холодної зброї.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.