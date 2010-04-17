Харків отримає від США унікальну установку

Харків. 17 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що в обмін на відмову від високозбагаченого урану українські вчені отримають від США унікальну установку для проведення високотехнологічних наукових досліджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим».

«В рамках пакета домовленостей із США, досягли того, що ми не просто віддаємо високозбагачений уран, а й отримуємо найсучаснішу унікальну установку для високотехнологічних досліджень, спрямованих у майбутнє», - сказав міністр.

«З точки зору науковців, ми не просто виграли, ми відкрили їм нове життя», - додав міністр.

Він повідомив, що зазначену установку отримає від США Харківський науково-дослідний інститут.

Міністр також сказав, що високозбагачений уран буде переданий Росії для переробки на низькозбагачений і буде повернутий в Україну для проведення досліджень.

Міністр відзначив, що всі спроби до цього часу знайти ефективний спосіб, яким чином високозбагачений уран може допомогти вирішувати глобальні чи національні проблеми енергетичної безпеки не дали не тільки конкретних результатів, але й не відкрили реальної перспективи.

«Директори всіх трьох інститутів на всіх засіданнях РНБО виступали за те, щоб реалізувати проект передачі високозбагаченого урану і отримання в обмін такої ж кількості в ізотопному вимірі низькозбагаченого урану, який потрібен для їх власних цілей», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він також відзначив, що сьогодні виникла унікальна ситуація, коли люди, які нічого не розуміють в ядерній тематиці, намагаються нав`язувати суспільству думку, що вони знають краще за вчених, які реально розуміються на цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого достатньо для створення ядерної зброї.

У спільній заяві глав держав, яка була оприлюднена за результатами зустрічі, наголошується, що Президент США Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів.

Українська опозиція різко розкритикувала таке рішення В.ЯНУКОВИЧА. Юлія ТИМОШЕНКО, зокрема, заявила, що воно принижує Україну та українських вчених, виключає країну з конкурентного середовища, оскільки держава втратить можливість здійснювати наукові дослідження у ядерній галузі.

Також Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що опозиція розробить законопроект про заборону вивезення високозбагаченого урану з України.