У Верховній раді зареєстровано законопроект про вибори мера Харкова

Харків. 23 квітня. УНІАН. У Верховній раді України зареєстровано проект постанови про призначення виборів міського голови Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з інформацією, розміщеною на сайті ВРУ, вибори мають відбутися у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА. (Указом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА М.ДОБКІНА було призначено головою Харківської облдержадміністрації – УНІАН).

Розглянувши клопотання Харківської міської ради, Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування ВРУ пропонує призначити позачергові вибори Харківського міського голови на неділю 11 липня 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом народного депутата Валерія КАМЧАТНОГО, питання про проведення виборів мера Харкова Верховна рада України може розглянути на наступному парламентському тижні.