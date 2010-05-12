Південна залізниця виділить 41 млн. грн. на базу для Євро-2012

Харків. 12 травня. УНІАН. Територіально-галузеве об’єднання «Південна залізниця» планує виділити 41 млн. грн. для будівництва другої тренувальної бази для футболістів, які братимуть участь у матчах Євро-2012 у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у вівторок начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, коментуючи участь підприємства в підготовці Харкова до проведення матчів фінальної частини Євро-2012.

В.ОСТАПЧУК наголосив, що на сьогодні розроблена проектна документація реконструкції дитячого оздоровчого табору «Сонячний», на базі якого буде побудовано другий базовий табір для однієї зі збірних команд, а видатки на будівельні роботи включені до проекту плану роботи Південної залізниці на 2010 рік.

«Заплановано всього 41 млн., але кошти розбито на 2 роки: 21 млн. цього року і 20 наступного», - сказав В.ОСТАПЧУК.

За його словами, Південна залізниця у змозі провести більшу частину будівельних робіт уже цього року.

«Якщо його (план видатків – УНІАН) буде затверджено, ми сьогодні ті обсяги, які планується зробити у цьому й у наступному році, могли б зробити цього року. Ми хотіли все зробити цього року, або принаймні на 80%, щоб наступного року табір зміг працювати в повному режимі», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Він відкинув можливість фінансової участі інших інвесторів у реконструкції табору «Сонячний», наголосивши на достатній економічній потужності Південної залізниці.

«Це наша земля, це наша власність. Все завтра буде заробляти гроші для Південної залізниці. У мене в окрему добу залізниця заробляє до 20 млн. грн. від вантажних перевезень. Я думаю, що нам вистачить сьогодні два дні», - зазначив В.ОСТАПЧУК.

Підсумовуючи, В.ОСТАПЧУК наголосив на необхідності політичної підтримки та злагодженої роботи місцевої влади для своєчасного завершення робіт та введення тренувальної бази в експлуатацію.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця будуватиме другий базовий табір для однієї зі збірних команд, які братимуть участь у фінальній частині Євро-2012 у Харкові. Новий об’єкт Євро-2012 буде утворено на базі дитячого оздоровчого табору «Сонячний», який знаходиться неподалік від центру міста. За словами В.ОСТАПЧУКА, тренувальна база використовуватиметься й після Чемпіонату Європи в якості табору для олімпійської збірної України з синхронного плавання та як театр синхронного плавання. Приблизна вартість проекту оцінювалася в 60 млн. грн. Повідомлялося, що введення другого базового табору в експлуатацію (перший – тренувальна база ФК «Металіст») заплановано на липень 2011 року.