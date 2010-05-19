Південна залізниця возитиме зерно у великотоннажних контейнерах

Харків. 19 травня. УНІАН. Південна залізниця (ПЗ) для перевезення зернових використовуватиме великотоннажні контейнери.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба ЮЖД.

Згідно з повідомленням, фахівці залізниці спільно із зернотрейдерами та вантажовідправниками-експедиторами вперше у практиці зернових перевезень зробили спробу вирішення проблеми дефіциту вагонів-зерновозів за рахунок застосування великотоннажних контейнерів. Цей спосіб перевезення зернових не тільки ефективний, але й дуже зручний для вантажоодержувача, оскільки контейнер після прибуття на станцію призначення можна транспортувати безпосередньо до приміщень вантажоодержувача і вже там проводити вивантаження.

Таке нововведення стане особливе актуальним у другій половині року, коли розпочнеться перевезення врожаю. Саме зернові є одними з основних номенклатур вантажів, які забезпечують необхідні обсяги вантажоперевезення на залізниці, зазначили у прес-службі.