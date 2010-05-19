Олена Бондаренко - в чвертьфіналі турніру у Варшаві
21:16, 19 травня 2010Харьків
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Призовий фонд турніру - $600 тис.
Харків. 19 травня. УНІАН. Українська тенісистка Олена Бондаренко вийшла до чвертьфіналу турніру WTA Premier Polsat Warsaw Open у Варшаві, Польща.
У другому раунді посіяна під 6 номером харків’янка упевнено переграла Барбору Заглавову-Стрикову з рахунком 2:0 (6-2 6-4), повідомляє сайт Сапронов-теніс.
Призовий фонд турніру Polsat Warsaw Open становить $600 тис. О.Бондаренко двічі (2007, 2009) доходила до фіналу турніру у Варшаві.
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