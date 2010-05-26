Маркевич задоволений, що його не підвели футболісти

Харків. 26 травня. УНІАН. Головний тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич подякував футболістам за те, що «не підвели тренерський штаб».

Як передає ІА «МОСТ-Харьков», про це він сказав на післяматчевій прес-конференції після перемоги збірної України над литовцями 4:0.

«Дійсно, ми хвилювалися. І тим більше футболісти хвилювалися, як покажуть себе при такій кількості глядачів. Перший тайм вийшов дещо нервовим, але добре те, що гравці прислухаються до того, що від них хочуть. Звичайно, цілісної гри поки немає. Потрібно награвати комбінації, вони у нас зрідка виходять, але потрібно над цим працювати. І, звичайно, я вдячний гравцям за те, що не підвели тренерський склад. Вони сьогодні вийшли в дуже хорошому тонусі», - сказав Маркевич.

Говорячи про центр оборони, Маркевич відзначив: «Я думаю, що зв`язка Михалик – Чигринський у центрі оборони на цей момент є найкращою. Всі розуміли, що у Діми Чигринського зараз мало ігрової практики, і ми дали йому пограти. При такому рівні гри місце в основі Чигринському гарантоване».

На питання журналіста, чи взяв би він когось із гравців збірної Литви в «Металіст», Мирон Маркевич відповів: «Я зараз повністю переключився на збірну. Дайте трішки відпочити від «Металіста». Там є кому цим займатися».

На знімку: нападники збірної України Олександр Алієв та Андрій Шевченко - автори всіх чотирьох голів у матчі зі збірною Литви.

Фрир Андрія КРАВЧЕНКА