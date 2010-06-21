У Харкові на об'єктах Євро-2012 працюють всього 172 будівельники - експерт

Харків. 21 червня. УНІАН. В рамках підготовки муніципальних об`єктів Харкова до Євро-2012 сьогодні працюють менше 200 будівельників.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник аналітичного відділу об`єднання підприємців-учасників підготовки до європейського чемпіонату «ЧЕ-2012» Сергій НАГОРНИЙ, коментуючи слова директора Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні

Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО про тривожні сигнали з Харкова.

«Минулого тижня Харківська міськрада повідомила про те, що на реконструкції і будівництві основних об`єктів сьогодні працюють 946 осіб. Проте якщо відняти ті проекти, які контролює приватний інвестор, то ми отримаємо всього 172 людини», - сказав С.НАГОРНИЙ.

За його даними, зокрема, від вказаних міською владою 946 будівельників необхідно відняти 310 осіб, задіяних в реконструкції ОСК «Металіст», 381 людину, задіяну в роботах на об`єкті «Міжнародний аеропорт «Харків», а також 80 будівельників, що будують п`ятизірковий готель на площі Свободи в центрі Харкова.

«Всі перераховані об`єкти - це об`єкти, що фінансуються і контрольовані приватним інвестором. А що ж тоді будує міська влада?», - поставив запитання С.НАГОРНИЙ.

За його словами 172 людини, які зайняті на інших об`єктах, - це зовсім недостатня кількість для тих обсягів будівництва та реконструкції, які місто має виконати в 2010 році.

Експерт зазначив, що, згідно з Державною цільовою програмою підготовки до Євро-2012, у 2010 році в Харкові мають бути капітально відремонтовані і створені об`єкти розміщення: зокрема, 4-зіркові готелі загальним обсягом розміщення в 176 номерів, 3-зіркові готелі на 200 номерів, а також міські гуртожитки на 2383 номери. Крім того, «в цьому році міська влада має провести реставрацію будівель цирку, університету Котляревського, академії культури, наукової бібліотеки ім. Короленка».

Він наголосив, що, крім перерахованих об`єктів, місто має продовжувати ремонтувати дороги і медичні установи, модернізувати лінії електропередач, створювати нові підстанції, працювати над створенням буферних зон і, врешті-решт, вирішити питання щодо другої тренувальної бази для футболістів, які братимуть участь у Євро-2012.

«З такими темпами і з такими ресурсами Харків навряд чи зможе якісно і своєчасно підготуватися до Євро-2012. Вважаю, що негативну оцінку від УЄФА місто отримає вже за підсумками цього року», - з тривогою заявив С.НАГОРНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в інтерв’ю «Комсомольській правді в Україні» директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні М.ЛУБКІВСЬКИЙ критично висловився про роль влади Харкова в підготовці до Євро-2012 на нинішньому етапі і побажав, щоб в УЄФА довіряли не лише приватному інвестору О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ, але і всій харківській команді. «А хто вам сказав, що сьогодні Харків – модельне місто підготовки до майбутнього чемпіонату? – сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ. – Реконструйованого стадіону та побудованого генеральним інвестором Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ нового терміналу аеропорту явно недостатньо для проведення Турніру в Харкові. А де розмістяться вболівальники та цільові групи УЄФА? По яких дорогах вони їздитимуть? На чому? Де інші тренувальні бази для команд-учасниць? Хочу особливо підкреслити, що в полі зору УЄФА перебувають усі аспекти підготовки українських міст до Євро». «Я дуже хочу, щоб в УЄФА довіряли не лише Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ, але і всій харківській команді. Дуже важливо, щоб всі учасники процесу підготовки працювали злагоджено і спільно, допомагаючи і підтримуючи один одного», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.