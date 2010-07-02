У парку Горького на місці вирубки дерев знайдені людські останки

Харків. 2 липня. УНІАН. У Харкові на місці вирубки дерев у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького знайдені людські останки.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН представники «Зеленого фронту», які відновили акції протесту проти продовження вирубок і прокладки дороги у цьому парку.

Людські рештки подекуди знаходили протягом вирубки просіки і раніше, але вчора й сьогодні в ході земляних робіт їх було знайдено «значно більше», зокрема, «щелепа, кістка стегна, фрагменти черепа», стверджують представники «Зеленого фронту». За їхніми словами, виконавці робіт знаходять їх і «складають у купу».

Активісти протестів повідомили, що на місце подій «викликані криміналісти». Люди не виключають, що це рештки загиблих під час Другої світової війни німецьких солдатів, масові захоронення яких могли бути на цьому місці

Довідка УНІАН. За роки незалежності України в харківському Лісопарку, який прилягає до парку ім. Горького, в одному з кварталів були знайдені останки кількох тисяч репресованих і розстріляних в часи тоталітаризму українських громадян і польських офіцерів. На цьому місці був споруджений українсько-польський цвинтар.