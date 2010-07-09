Сьогодні у Харкові поховають міліціонера, який загинув від куль злочинця

Харків. 9 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові поховають міліціонера Сергія Євлахова, який загинув від куль злочинця під час виконання службових обов’язків.

Траурна панахида за загиблим розпочнеться об 11.00 біля БК Міліції (вул. Раднаркомівська, 13).

«Керівництво, колегія і весь особовий склад Головного управління МВС України в Харківській області висловлюють глибокі та щирі співчуття рідним і близьким інспектора 1-ї роти полку патрульної служби ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого сержанта міліції Сергій Михайловича Євлахова, який загинув від рук злочинця під час виконання службових обов’язків», йдеться у повідомленні прес-служби Харківської облдержадміністрації.