Харків. 9 липня. УНІАН. Новим прокурором Харківської області призначений Геннадій ТЮРІН.

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел.

До цього призначення Г.ТЮРІН працював прокурором Кіровоградської області. Нового керівника колективу прокуратури Харківської області буде представлено у вівторок, 13 липня.

Раніше Г.ТЮРІН вже працював у прокуратурі Харківщини на посаді заступника прокурора області.

Як повідомляв УНІАН, попередній прокурор Харківщини Василь СИНЧУК переведений на роботу в Генеральну прокуратуру України. Після написання ним рапорту про звільнення обов’язки прокурора Харківської області тимчасово виконував перший заступник прокурора Андрій ГОНЧАРЕНКО.