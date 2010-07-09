Поранені міліціонери отримали нагороди з рук міністра

Харків. 9 липня. УНІАН. Працівники харківської міліції, які були поранені під час затримання озброєних злочинців, отримали нагороди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, двох міліціонерів, які перебувають у лікарні швидкої і невідкладної допомоги, сьогодні відвідали

міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС та керівник обласної міліції Михайло МАРТИНОВ.

З рук міністра А.МОГИЛЬОВА правоохоронці отримали нагороди. Також планується нагородити посмертно 33-річного старшого сержанта міліції Сергія Євлахова, який загинув при виконанні службових обов`язків 7 липня ц.р.