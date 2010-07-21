Шовковський віщує «принциповий поєдинок» з Металістом

Харків. 21 липня. УНІАН. Перед початком відкритого тренування київського «Динамо» в Кончі-Заспі голкіпер «біло-блакитних» Олександр Шовковський розповів про те, наскільки йому вдалося відновитися після травми плеча, одержаної ще під час міжсезонної підготовки, а також поділився очікуваннями від матчу з «Металістом» в 3-му турі чемпіонату України.

- Чесно кажучи, не можу зараз сказати, коли я з`явлюся на футбольному полі. На жаль, здоров`я — це не точна наука, і нічого не можна сказати однозначно, — сказав Шовковський. — Я працюю в групі, але є певні труднощі.

Про майбутній поєдинок з підопічними Мирона Маркевича воротар висловився таким чином:

- Безумовно, всі матчі «Динамо» з «Металістом» проходять цікаво. Для вболівальників. Для нас же вони проходять принципово. Не варто чекати чогось іншого й цієї п`ятниці від гри з харків`янами. Буде принциповий поєдинок за три очки.

Динамо Киев от Шурика

Фото Андрія КРАВЧЕНКА