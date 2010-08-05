Гроші Харківської міськради заблоковані у проблемному банкові

Харківська міськрада має намір добиватися повернення 20 мільйонів гривень з ПАО "Земельний банк".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив виконуючий обов`язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС.

За його словами, міська рада зберігала на депозиті в "Зембанку" близько 20 мільйонів гривень, але після початку процедури ліквідації банку мерія не змогла забрати кошти.

"Я вважаю, що багато підприємств, приватні особи, вкладники потрапили в ситуацію, коли криза захопила банки або зненацька, або вони не були готові до таких наслідків. Ми будемо боротися, щоб гроші, які були там на депозиті, повернути до міського бюджету", - сказав Г.КЕРНЕС.

Він додав, що "поки що не йдеться про повернення відсотків - потрібно хоча б тіло депозиту повернути".

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою від 11 травня №231 ввів тимчасову адміністрацію в ПАО "Земельний банк" строком на шість місяців – з 12 травня по 11 листопада 2010 року. Також був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів на три місяці.

Постановою НБУ від 30 липня №375 з 2 серпня відкликав банківську ліцензію і почав процедуру ліквідації ПАО "Земельний банк".