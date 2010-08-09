Податковий кодекс на 2 читання до ВР передадуть у вересні

Кабінет міністрів України передасть пропозиції до Податкового кодексу України в Комітет з податкової та митної політики Верховної ради України на початку вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після громадських слухань проекту Податкового кодексу України в Харкові запевнила заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.

Т.ЄФИМЕНКО зазначила, що після першого читання Податкового кодексу до Комітету ВРУ з податкової та митної політики надійшло від депутатів близько 5 тис. пропозицій та зауважень, які «були обговорені та сконцентровані» у 500 пропозиціях, що ввійшли до проекту Податкового кодексу. Після цього проект Податкового кодексу України було перенесено на всенародне обговорення.

«Наприкінці серпня, отримавши відповідне обговорення тієї редакції, яка може бути представлено до другого читання, професійно оцінивши ресурсну частину, адміністративну частину, оцінивши процеси, пов’язані з адмініструванням тих податків і показавши в сукупності позитивні й негативні сторони всіх пропозицій, Кабінет міністрів передасть у Верховну раду на початку вересня ці пропозиції», – зазначила Т.ЄФИМЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що Комітет ВРУ з податкової та митної політики, оцінивши пропозиції, може «прийняти або відхилити ту чи іншу пропозицію».

«Ми дуже сподіваємося, що протягом вересня Комітет зможе розглянути цей документ, зможе оцінити пропозиції, які необхідно подати Верховній раді України до другого читання. І далі голосування закону по процедурі», – завершила Т.ЄФИМЕНКО.

Як передавав УНІАН, у Харкові розпочалися всенародні слухання проекту Податкового кодексу України. Наступні громадські слухання відбудуться в Києві (10 серпня), Львові (12 серпня), Донецьку (17 серпня) та Сімферополі (20 серпня), після чого всі пропозиції будуть передані до робочих груп, котрі сформулюють пропозиції та поправки до проекту Податкового кодексу України.