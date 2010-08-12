Генсек УЄФА вражений інфраструктурою Харкова

Генеральний секретар Європейського футбольного союзу (УЄФА) Джанні ІНФАНТІНО задоволений ходом підготовки інфраструктури Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після інспекційного візиту по об’єктах Євро-2012 у Харкові.

«Я був здивований і вражений інфраструктурою міста, а саме аеропортом і стадіоном, чудовим футбольним стадіоном, дуже пристрасним президентом футбольного клубу, і всіма структурами, які сприяють успіху й процвітанню футболу», - сказав Д.ІНФАНТІНО.

Генсек УЄФА відзначив європейський рівень футбольного стадіону «Металіст» і Міжнародного аеропорту «Харків» і підкреслив, що ці об’єкти готові до прийняття гостей чемпіонату.

«Стадіон насправді дуже й дуже гарний, і він може приймати матчі європейського рівня. Я впевнений, що аеропорт насправді змінить життя міста. Я не експерт з аеропортів, але я дуже багато подорожую. І це насправді гарний європейський аеропорт», - зазначив він.

Однак Д.ІНФАНТІНО акцентував на головній проблемі міста у підготовці до Євро-2012, а саме на відсутності необхідної для розміщення всіх гостей Харкова кількості готельних номерів.

«Якщо ви вже маєте аеропорт та стадіон, то це не значить, що ви можете організувати чемпіонат Європи. Насправді, ще багато чого потрібно зробити – все що стосується розміщення, логістики. Тобто це не допоможе вам мати 30 тис. готельних номерів, якщо їх насправді немає», - підкреслив Д.ІНФАНТІНО.

«Час теоретичних засідань пройшов, тепер нам потрібно приступити до практичних речей. Тепер ми очікуємо від місцевої влади, місцевих спільнот реалізації всього того, що було заплановано», – сказав Генсек УЄФА.

Він наголосив, що на сьогодні Харків «не надто відомий у світі», але висловив упевненість у тому, що «через 18 місяців Харків буде знати весь світ».

«Найголовніше, як тут будуть прийматися гості міста. За результатами мого дводенного візиту тут в Україні я абсолютно впевнений і у місцевій владі, і у головах усіх міст. Я певен, що чемпіонат Європи буде величезним святом», – підсумував Д.ІНФАНТІНО.

Як передавав УНІАН, сьогодні Д.ІНФАНТІНО проінспектував харківський аеропорт та стадіон «Металіст». Генсека зустрів генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ і керівництво регіону. Делегація УЄФА оглянула приміщення нового терміналу, а також старий корпус аеропорту, який під час Євро-2012 використовуватиметься для прийому команд-учасниць та делегатів сім’ї УЄФА. Після наради з регіональним керівництвом делегація УЄФА відлетить до Києва.