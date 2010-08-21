На Харківщині пройдуть урочистості з нагоди Дня мста і Дня незалежності

Харків. 21 серпня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація оприлюднила план заходів, присвячених Дню визволення міста та Дню незалежності України, які пройдуть 22-24 серпня на Харківщині.

Неділя, 22 серпня:

09:00 - урочиста церемонія покладання квітів до Меморіального комплексу загиблим військовополоненим червоноармійцям в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. На залізничному переїзді Карачівка – Покотилівка.

Понеділок, 23 серпня:

09.00 - урочиста церемонія покладання квітів на честь 67-ї річниці звільнення м. Харкова від фашистських загарбників на Меморіалі Слави в Лісопарку.

10.00 - відкриття меморіальної дошки Двічі Герою Радянського Союзу, Маршалу Радянського Союзу І.С.Конєву (Площа Свободи, 6).

10.30 - церемонія підняття Державного Прапора України (трикутний сквер на Проспекті Правди). Пряма трансляція церемонії на телеканалах ОТБ та 7 канал.

11:00 - мала зала ХОДА (вул. Сумська, 64, 2 пов.) - підписання протоколу про співпрацю між управлінням інформації та масових комунікацій адміністрації губернатора Бєлгородської області (Російська Федерація) та управлінням у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації (Україна).

15:00 – новий прес-центр ХОДА (вул. Сумська, 64, 5 поверх, к. 170) - прес-конференція голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

Вівторок, 24 серпня:

10.00 - урочиста церемонія покладання квітів на честь 19-ї річниці Незалежності України до Монумента Незалежності.

19.00 - святкова програма на площі Свободи. Пряма трансляція на телеканалах ОТБ та 7 канал.