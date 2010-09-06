На Харківщині СБУ попередила замовне вбивство підприємця

12:30, 06 вересня 2010
Харьків
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Встановлюється коло осіб

Харків. 6 вересня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ в Харківській області попередили скоєння замовного вбивства підприємця.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативниками було встановлено, що 52-річний та 49-річний мешканці Луганської області з корисних мотивів та через помсту замовили вбивство одного з луганських підприємців. Для здійснення злочинного задуму зловмисники здійснювали пошук можливих виконавців вбивства у кримінальному середовищі, пропонуючи грошову винагороду в розмірі 20 тис. доларів США.

Внаслідок вжитих заходів співробітникам СБУ спільно з працівниками міліції вдалося не тільки не допустити доведення злочину до завершення та попередити вбивство, а й викрити зловмисників. Один з організаторів злочину був затриманий «на гарячому» під час розрахунку за начебто виконане замовлення. Його спільник був затриманий наступного дня.

За матеріалами Управління СБУ 2 вересня Головним управлінням МВС України в Харківської області стосовно замовників вбивства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3, 5 ст.27, ч.2 п.6, 11, 12 ст.115 Кримінального кодексу України (приготування до замовного вбивства, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Наразі встановлюється все коло осіб, причетних до діяльності злочинної групи, та скоєння ними інших тяжких злочинів.

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