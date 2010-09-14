Фесенко: емоційність і нервозність передвиборної кампанії зашкалюють вже зараз

Харків. 14 вересня. УНІАН. Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна харків’янин Володимир ФЕСЕНКО прогнозує досить неспокійну виборчу кампанію на виборах до місцевих рад і мерів. Директор Інституту Горшеніна відзначає, що пристрасті і градус емоцій, що зашкалює, навколо місцевих виборів неодмінно вплинуть на формування нового політичного режиму в країні.

Про це В.ФЕСЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську в ІА «Новий Міст» під час презентації результатів дослідження електоральних настроїв українців, проведеного соціологічним консорціумом «За чесні вибори», повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна.

“Кампанія стартувала, і буде дуже складною. Вже відчувається якась нервозність, емоційність. Хоча, здавалося б, місцеві вибори традиційно не мають такого доленосного значення, як вибори Президента або парламентські. Проте ми бачимо дуже багато пристрастей навколо місцевих виборів, які багато в чому впливатимуть і на формування нового політичного режиму в країні - на те, яким він буде», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Як відзначив експерт, місцеві вибори впливають і на конфігурацію місцевої влади. «І тут дуже важливо, яким буде характер відносин між різними гілками влади - зокрема, між обласною і міською владою. Традиційно одна з больових проблем багатьох великих міст - це конфлікти між міською і обласною владою. Наприклад, раніше в Харкові були постійні конфлікти між губернатором МАСЕЛЬСЬКИМ і мером Кушнарьовим. Потім, коли Кушнарьов вже був губернатором, були певні конфлікти і протистояння з мером ШУМІЛКІНИМ. В інших Великих містах ситуація дуже схожа. Коли мер представляє одну політичну силу, а губернатор – іншу, це передумова для конфлікту».

«У цьому плані Дніпропетровськ обирає не тільки персоналію, а ще й модель відносин між властями в регіоні, що теж дуже важливо для того, як регіон розвиватиметься далі», - наголосив В.ФЕСЕНКО.

На даному етапі, за його словами, результати першого виміру громадської думки свідчать про зростання рейтингу чинного мера Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА. Експерти пов`язують це зі вступом міського голови до Партії регіонів і консолідацією роботи обласної і міської влади. Так, навів соціологічні дані В.ФЕСЕНКО, якби вибори мера Дніпропетровська відбулися сьогодні, то більшість голосів - 32,1% - набрав би І.КУЛІЧЕНКО. Далі зі значним відривом йдуть Загід КРАСНОВ (16,3%) і Вікторія ШИЛОВА (3,1%). Менше трьох відсотків голосів виборців набрали б такі політики, як Володимир ТЮРІН (2,2%), Святослав ОЛІЙНИК (1,9%), Галина БУЛАВКА (1,5%), Віктор БОРЩЕВСЬКИЙ (1,0%). За іншого кандидата проголосували б 2,0% респондентів, проти всіх – 11,1%, а 7,0% – взагалі не брали б участі у голосуванні. Кожному п`ятому жителю Дніпропетровська (21,8%) важко було визначити, кого він підтримав би на найближчих виборах мера.

У цілому ж, стверджує директор Інституту Горшеніна, емоційність кампанії підігрівається ще і тим фактом, що дотепер ні у експертів, ні у самих учасників передвиборних перегонів немає розуміння того, як працюватиме новий закон про вибори. Саме тому консорціум “За чесні вибори”, до якого, окрім Інституту Горшеніна, входять Центр прикладних досліджень «Пента», «Інститут перспектив міста» і «Дніпропетровська соціологічна служба», проведе ще 2 виміри громадської думки - у середині і на фініші передвиборної кампанії.