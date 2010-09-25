Азаров наполягає на євроінтеграції України

Харків. 25 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає шлях євроінтеграції для України пріоритетним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові, відповідаючи на питання журналістів про перспективи українсько-польських взаємин.

«Майбутнє України я, безперечно, бачу в європейській інтеграції. Це для нас і мета, і наше завдання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд України прагнутиме в тому числі й за допомогою польських колег вирішити цілу низку питань покращення взаємин країни з Європейським Союзом.

«Ми хочемо перед нашими польськими колегами ставити питання про те, щоб вони активно на європейських форумах сприяли європейській інтеграції України. Тобто ми будемо перед своїми польськими колегами ставити такі ж питання, які ми ставимо перед керівництвом Євросоюзу та перед керівниками країн, які входять до Євросоюзу. Це – прискорення процесу створення зони вільної торгівлі, це прискорення роботи над угодою про асоціацію і, нарешті, про безвізовий режим», - сказав М.АЗАРОВ.

«Ми будемо настійливо розмовляти і з польськими колегами, і з керівниками інших країн про прискорення вирішення цих питань», - підкреслив прем’єр-міністр.