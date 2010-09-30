Патріарх Варфоломій просить Януковича захистити зелені зони Харкова

Харьков. 30 сентября. УНИАН. Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить от уничтожения зеленые зоны в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению Харьковской правозащитной группы, об этом говорится в письме главного секретаря Синода Вселенского патриархата Варфоломеоса САМАРАСА в ответ на обращение харьковчанки Елены УЗБЕК, которая в июне этого года, в разгар противостояния харьковских городских властей и защитников лесопарковых зон города, обратилась с письмом к Вселенскому Патриарху с просьбой помочь развязать острую проблему большого украинского города и поддержать людей, борющихся за сохранение природы.

«Патриарх Варфоломей получил и ознакомился с Вашим письмом, в котором вы описываете борьбу за судьбу окружающей среды вашего города, находящейся в опасности из-за крупномасштабных вырубок зеленых насаждений», - говорится в ответе секретаря Синода.

«В качестве ответа, извещаю Вас, что г. Патриарх направил письмо г. Виктору ЯНУКОВИЧУ, Президенту Украины, в котором выразил озабоченность проблемой зеленых зон Харькова и попросил г. ЯНУКОВИЧА принять меры к их защите», - сообщил архимандрит Варфоломеос САМАРАС.

Он передал Е.УЗБЕК пожелания Патриарха – «успехов в жизни и деятельности, а также благодарность Его за проявленные небезразличие к настоящей экологической ситуации».