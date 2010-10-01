Гутков пропонує майбутні депутатські доплати передавати Будинку ветеранів праці

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Кандидат на посаду мера Харкова від партії «Сильна Україна» Євгеній ГУТКОВ виступив з ініціативою разом зі своїми однопартійцями - кандидатами в депутати Харківської міськради вирішив щомісячно передавати в Будинок ветеранів праці доплати, пов`язані з майбутньою роботою в Харківській міській раді.

Як повідомили кореспондент УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації партії «Сильна Україна», свою заяву Є.ГУТКОВ зробив сьогодні, промовляючи перед делегатами міської партійної конференції «Сильної України».

Відзначивши, що сьогодні Міжнародний день літньої людини, Є.ГУТКОВ сказав:

«Сьогодні ми особливо гостро відчуваємо борг перед вами, нашим старшим поколінням, перед тими, хто створив велику країну, хто захищав її в роки знегод і лихоліть, хто вижив у страшній м`ясорубці Великої Вітчизняної. За це вам наш низький уклін, і дуже шкода, що в наш час ви переживаєте ще більші труднощі».

Є.ГУТКОВ наголосив, що рішення матеріально допомагати ветеранам одностайно підтримали всі учасники виборчої кампанії від партії «Сильна Україна.