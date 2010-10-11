Кернес сприймається як узгоджена кандидатура від політичної і бізнес еліти Харкова - експерт

Харків. 1 жовтня. УНІАН. За збігом обставин, Геннадій КЕРНЕС сприймається політичною та бізнес елітою міста як узгоджена кандидатура і як оптимальний варіант зі всіх наявних.

Так прокоментував завершення процесу висунення кандидатів на посаду міського голови Харкова заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«У Харкові склалася достатньо парадоксальна передвиборна ситуацій - Г.КЕРНЕС, особа достатньо неоднозначна сама по собі, сприймається бюрократичним апаратом, політичною та бізнес елітою як найбільш оптимальний варіант. Фактично нинішній секретар міськради сприймається як кандидатура, яка не порушить існуючих політичних балансів і виступить наступником традицій, що існують у Харкові», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На думку політолога, у місті бізнес боїться змін, пов`язаних зі зміною влади, саме це й стане головною передумовою перемоги Г.КЕРНЕСА. Бізнес до останнього виступатиме за збереження «статус кво» і спадкоємності, яку сьогодні втілює саме Г.КЕРНЕС. Що стосується місцевих політичних та бюрократичних еліт, то в них ще свіжі спогади про попередню п`ятирічку, коли багато хто був дезорієнтований і витіснений на узбіччя, - в особі Г.КЕРНЕСА вони бачать місцевого гаранта стабільності адміністративного апарату, який почав формуватися ще в часи колишнього харківського мера і губернатора Євгена Кушнарьова.