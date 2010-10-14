Сьогодні – свято Покрови

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні православна і греко-католицька церкви відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці.

В основу свята покладено переказ про появу Божої Матері у 910 році у Влахернському храмі в Константинополі (де зберігалася риза Пресвятої Діви Марії, її головний покрив і частина поясу, перенесені з Палестини у V столітті).

У ті дні Константинополь був в облозі язичників: місту загрожувало зруйнування. Під час недільного цілонічного пильнування, коли храм був переповнений людьми, що молилися, святий Андрій побачив Пресвяту Богородицю, яка йшла повітрям, осяяну яскравим світлом, оточену ангелами і сонмом святих. Її супроводжували святий Хреститель Іоанн і святий апостол Іоанн Богослов. Під час цього явища Пресвята Діва зі сльозами піднесла молитву про порятунок людей від негараздів і страждань, потім, підійшовши до Престолу, продовжила молитву, закінчивши яку, зняла з ісвоєї голови білий покрив (омофор) і простягла його над людьми, що молилися у храмі, захищаючи від ворогів - видимих і невидимих.

Богородиця просила Ісуса Христа прийняти молитви всіх людей, що закликають його пресвяте ім`я і благають її заступництва. Коли Богоматір залишила церкву, покрив став невидимим, але в храмі залишалася благодать, що зійшла з Богородицею.

Хоча переказ, покладений в основу свята, пов`язаний з Візантією, до грецького церковного календаря Покрова не увійшла. На Русі свято на честь Покрови Божої Матері було встановлене святим князем Андрієм Боголюбським - сином Юрія Долгорукого.

У свято Покрови Пресвятої Богородиці віруючі просять у Цариці Небесного захисту і допомоги.

Після Покрови і до початку Пилипівського посту, 28 листопада, українці традиційно гуляли весілля. Вважається, що молодих, які тоді укладають шлюб, Богородиця бере під свій покрив і в сім`ї пануватимуть любов і злагода.

У побуті свято здавна пов`язували із закінченням польових робіт, з поворотом на зиму.

До Покрови завершували усі роботи на полях і проводили осінні ярмарки.

Козаки здавна вважали Богородицю своєю заступницею і покровителькою. В Україні 14 жовтня відзначають державне свято - День українського козацтва.