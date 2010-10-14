Україна хоче убезпечити залізничні переїзди

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Уряд України планує розробити державну програму з метою забезпечення безпеки на залізничних переїздах.

Про це повідомив сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, який перебуває з робочою поїздкою в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами урядовця, згідно з цією програмою на першому етапі державою буде профінансоване облаштування шлагбаумами всіх без винятку переїздів через залізничні колії.

Другий етап реалізації програми передбачає спорудження мостів і шляхопроводів через залізничні колії з метою повної ліквідації всіх переїздів.

За словами А.КЛЮЄВА, реалізація цієї програми в країні коштуватиме близько 2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Україні на залізничних переїздах сталися масштабні аварії, які забрали життя кількох десятків людей.