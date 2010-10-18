Погода в понеділок

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Україні утримається дощова погода, вдень до 13° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на високогір`ї Карпат вночі очікується дощ з мокрим снігом; вночі у південній частині помірний дощ. Вдень у північних та більшості центральних областей без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 8-13°; в південній частині та на Закарпатті вночі 4-9° (на узбережжі морів місцями до 12°), вдень 11-16° (в Криму 14-19°); на високогір`ї Карпат вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У столиці та Київській області вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 1-6°, вдень 8-13° тепла, у Києві вночі 3-5°, вдень 9-11° тепла.