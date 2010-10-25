Тимошенко обурена, що досі не порушено справу за незаконний друк бюлетенів у Харкові

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що правоохоронні органи намагаються приховати факт друку необлікованих бюлетенів на місцевих виборах у Харкові, оскільки ще досі не порушено кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час брифінгу.

Вона нагадала, що ввечері 22 жовтня до офісу кандидата від «Батьківщини» на посаду мера Харкова Арсена АВАКОВА надійшло повідомлення про друк необлікованих бюлетенів в одній з друкарень Харкова.

23 жовтня до цієї друкарні виїхали народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО та Олексій ЛОГВИНЕНКО. По телефону їм вдалося з’ясувати у керівника друкарні «Фоліо-плюс», що дійсно на підприємстві відбувається друк бюлетенів. При цьому при зустрічі керівник не зміг пред’явити народним депутатам угоди, які б вказували на замовника такого друку.

У свою чергу голова територіальної виборчої комісії також заявив, що ТВК не давала жодних доручень «Фоліо-плюс» на друк бюлетенів, і взагалі такого друку не може відбуватися.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що народним депутатам довелося звернутися до правоохоронних органів щодо цього інциденту. Згодом разом з правоохоронцями депутати від БЮТ потрапили на територію типографії, де і були виявлені стоси надрукованих необлікованих бюлетенів. А також спецвипуск газети «Харьковские известия» зі спеціальним вкладишем на підтримку кандидата на посаду мера Харкова від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА.

Під час спілкування працівники друкарні підтвердили факт друку та вивезення з підприємства бюлетенів, сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Згодом керівництво «Фоліо-плюс» пред’явило угоду, згідно з якою передавало обладнання для друку в оренду фірмі «Майдан», яка проводила друк бюлетенів на трьох підприємствах.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що це є грубим порушенням чинного законодавства, оскільки закон про місцеві вибори передбачає, що друк бюлетенів має відбуватися на одному підприємстві і під суворим наглядом правоохоронців.

В той же час, наголосила лідер партії «Батьківщина», правоохоронці Харківщини запевняють, що взагалі не мали інформацію про друк бюлетенів на цьому підприємстві.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що за даним фактом досі не порушено кримінальної справи.

«Ніяких кримінальних справ правоохоронці не порушили, слідство не ведуть і, по суті справи, покривають злочин великого масштабу», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що сьогодні ніхто не може запевнити, що така ситуація не відбувається в інших містах України. «Вибори в Україні готуються на основі системних фальсифікацій по багатьох напрямках», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що всі ці факти будуть передані ОБСЄ та іншим міжнародним структурам.

В свою чергу в коментарі УНІАН народний депутат від БЮТ В.ФІЛЕНКО зазначив, що у правоохоронців достатньо матеріалів, аби вже сьогодні порушити кримінальну справу. За його словами, в друкарні було виявлено майже 13 тис. бюлетенів, які відносилися до так званого надтиражу. «В приміщенні друкарні були стоси бюлетенів, на яких лежала табличка «надтираж», - сказав він.

Крім того, за словами В.ФІЛЕНКА, в типографії було знайдено 720 тис. інших бюлетенів, які також не обліковувалися. «Цього достатньо, аби порушити кримінальні справи. Але станом на сьогоднішній ранок у мене нема інформації, що ці справи порушені», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 жовтня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у зв’язку із повідомленнями про ймовірні порушення законодавства під час виготовлення виборчих бюлетенів у Харкові доручив правоохоронним органам розібратися у ситуації і дати правову оцінку наведеним фактам.