У Харкові вибудовано нову модель відносин з територіальною громадою - Добкін

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові вибудовано нову модель взаємовідносин влади міста з територіальною громадою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час виступу на сесії Харківської міської ради голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, це стало можливим, зокрема, завдяки змінам, внесеним до статуту міста, а також побудові нової системи відносин з громадськими організаціями Харківщини.

«Така модель взаємин стала можлива з організаціями, які не є одноденними та організованими під якісь персоналії, а з тими громадськими організаціями, які об`єднують окремі групи людей, людей з обмеженими можливостями», - сказав М.ДОБКІН.

На його думку, на прикладі таких організацій можна сформувати ідеальну модель їх взаємин з владою.

«Сьогодні представник організації інвалідів-візочників має можливість бути присутнім у кількох дозвільних комісіях. Жодний будинок у місті не може бути здано в експлуатацію, якщо немає підпису людини, що представляє цю громадську організацію. Це означає, що їхній представник має можливість стежити за процесом, щоб був рівний доступ і можливості у всіх», - сказав М.ДОБКІН.