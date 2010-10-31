Партія регіонів перемагає на місцевих виборах - екзит-пол GfK

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Партія регіонів перемагає на виборах до обласних рад в цілому по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії «Єдиний Центр», які були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, на виборах до обласних рад України Партія регіонів набрала 36,2% голосів виборців, партія «Батьківщина» – 13,1%, «Фронт Змін» – 6,8%, Комуністична партія – 5,9%, «Свобода» – 5,1%, «Сильна Україна» – 4,3%, «Єдиний Центр» – 1,6%.

Проти всіх проголосували 7,2% опитаних виборців.

Усього було проведено 43 000 інтерв’ю на 560 виборчих дільницях в різних регіонах України.