Через густий туман затримується літак на Київ
09:51, 12 листопада 2010Харьків
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Мав вилетіти о 6.50
Харків. 12 листопада. УНІАН. Через густий туман, який зранку навис над Харковом, затримується виліт рейсового літака на Київ.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Міжнародному аеропорту «Харків», згідно з графіком, рейс мав відбутися о 6.50. Очікується, що туман спаде і літак буде відправлений до столиці найближчим часом.
Інший вранішній рейс на Москву відбувся без затримки.
Подальша робота аеропорту на прийом і виліт буде залежати від погоди, зазначив співрозмовник агентства.
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