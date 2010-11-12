Через густий туман затримується літак на Київ

Харків. 12 листопада. УНІАН. Через густий туман, який зранку навис над Харковом, затримується виліт рейсового літака на Київ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Міжнародному аеропорту «Харків», згідно з графіком, рейс мав відбутися о 6.50. Очікується, що туман спаде і літак буде відправлений до столиці найближчим часом.

Інший вранішній рейс на Москву відбувся без затримки.

Подальша робота аеропорту на прийом і виліт буде залежати від погоди, зазначив співрозмовник агентства.