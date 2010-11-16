На Харківщині внаслідок ДТП загинули троє осіб

Харків. 16 листопада. УНІАН. Внаслідок дорожньо-транспортних пригод, які сталися в Харківській області, загинули троє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю МВС України в Харківській області, 15 листопада о 16.45 на автошляху «Київ-Харків-Довжанський», поблизу селища Бобрівка Харківського району, 31-річний водій автомобіля «Саманд» скоїв наїзд на двох пішоходів, 1932 та 1942 років народження, які від отриманих травм загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди.

За інформацією ЦЗГ, того ж дня у місті Чугуєві Харківської області 38-річний водій автомобіля «Форд», не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем «Деу Ланос». Внаслідок ДТП водій автомобіля «Деу Ланос» від отриманих травм загинув на місці. Водій автомобіля «Форд» у тяжкому стані госпіталізований до Чугуївської районної лікарні.