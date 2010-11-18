У Харкові відновили могили репресованих ченців - фото

Харків. 18 листопада. УНІАН. Ділянка міського кладовища № 6 по вул. Золочевській, де спочивають останки репресованих служителів церкви, повністю реставрована. Про це повідомив сьогодні в коментарі журналістам директор Департаменту комунального господарства міської ради Віктор КІТАНІН, передає кореспондент ІА «МОСТ-Харьков».

Роботи провадилися з середини травня і до кінця жовтня. За цей час за кошти спонсорів були встановлені металеві огорожі, мозаїчні хрести з табличками та квітники, викладені доріжки з тротуарної плитки. Надалі доглядати за могилами будуть працівники КП «Ритуал».