Маркевич зізнався, від чого болить голова

Харків. 1 грудня. УНІАН. Відбулася передматчова прес-конференція головного тренера Металіста Мирона Макевича, а також захисника команди Папа Гуйє напередодні гри з угорським Дебреценом.

Звичайно, команда, яка приїжджає, буде грати без комплексів - вони вже вибули з боротьби. Але це ще більше нас турбує. Команда виходить і грає розслаблено. Команда непогана. У нас голова болить більше про те, щоб наші футболісти забули про перший матч і не вийшли на поле, вже наперед його вигравши. Ще один важливий момент - якість поля. Для нас дуже важливо, в якому стані воно буде.

Яка ситуація з Фініньо і Дишленковичем?

Вони не відійшли від травм і в середу грати не будуть.

Ми знаємо, що у вас є принцип - не звертати уваги на паралельні матчі. Як буде завтра? Чи буде хтось стежити за грою в Генуї?

Я гадаю, що всі вболівальники будуть стежити за цією грою, а в мене не буде часу на це. Потрібно думати про гру своєї команди.

Запитання до Папа Гуйє:

Останнім часом ви припускаєтесь багатьох невластивих вам помилок. Чи намагалися ви розібратися в собі, чому це відбувається буквально на рівному місці?

Я не згоден, що припускаюсь багатьох помилок. Буває, що щось десь трапляється.

Мирон Маркевич: завтра він виправить всі помилки.

Хто буде завтра грати в лінії нападу?

Хто закінчував ту гру, той і вийде. Тайсон не зможе грати - у нього дискваліфікація. Девіч, Олійник, Хав`єр - вони, напевно, і вийдуть на поле.

Прес-служба ФК «Металіст»