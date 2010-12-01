На Харківщині за минулу добу в ДТП загинули 2 особи

Харків. 1 грудня. УНІАН. Протягом останньої доби на автошляхах Харківщини в ДТП загинуло 2 особи, травмувалося 19 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

За даними Центру зв’язків із громадськістю Головного управлінн МВС України в Харківській області, на автошляху Мерефа – Павлоград, поблизу міста Первомайський, 27-річний водій автомобіля «Мерседес» скоїв наїзд на нерухомий автомобіль «ЗІЛ». Внаслідок ДТП водія легковика та його пасажирку було госпіталізовано до Первомайської центральної лікарні. Пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні.

Крім цього, на автошляху Харків – Щербаківка поблизу селища Руська Лозова водій автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з керуванням та допустив перевертання автомобіля. Внаслідок ДТП від отриманих травм водій автомобіля помер на місці, двох його пасажирів госпіталізовано до лікарні.

В цілому на автошляхах області за останню добу сталося 19 дорожньо-транспортних пригод.