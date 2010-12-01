Депутатам облради хором співали «Ще не верла Україна»

Харків. 1 грудня. УНІАН. У Будинку рад розпочалося пленарне засідання позачергової II сесії Харківської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком роботи через технічні причини не пролунали гімни держави і Харківської області, депутати не розгубилися і «хором» наживо проспівали «Ще не вмерла Україна».

У ці хвилини депутати отримують свої посвідчення.

На передодні до порядку денного сесії було внесено питання: про внесення змін до обласного бюджету, про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 рр., про повернення орендованого майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на баланс комунальних підприємств, про спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області, про звільнення та призначення керівників комунальних підприємств, про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Обласного комунального закладу «Харківське художнє училище», про надання пільг по сплаті орендної плати.

Роботу депутатів транслюватимуть у прямому ефірі на телеканалі обласної державної телерадіокомпанії.