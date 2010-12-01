Металіст – Дебрецен 2:1

Харків. 1 грудня. УНІАН. У матчі 5-го туру Ліги Європи харківський Металіст виграв в угорського клубу «Дебрецен» з рахунком 2:1.

Після 5 турів харківський клуб набирає 10 очок.

Останню гру групового турніру Ліги Європи Металіст проведе з ПСВ (Ейндховен) 16 грудня в Голландії.

Від результату матчу Сампдорія - ПСВ, рахунок у якому зараз 1:1, і гра триває, залежатиме те, яка перспектива виступу Металіста у Лізі Європи.

До сьогодні становище у групі I виглядало так: ПСВ - 10 очок. Металіст - 7, Сампдорія - 5, Дебрецен - 0.