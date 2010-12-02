Заступник зниклого Климентьєва заявляє про можливу провокацію поти нього

Харків. 2 грудня. УНІАН. Петро МАТВІЄНКО, заступник зниклого редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНЬЄВА, заявляє про те, що проти нього готується провокація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.МАТВІЄНКО сказав сьогодні на прес-конференції в інформагентстві «Харьков-мост», приуроченій 100 дням від часу зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

При цьому П.МАТВІЄНКО заявив, що не збирається кінчати життя самогубством – таку версію, як стверджує він, можуть потім оприлюднити правоохоронні органи.

«Я не збираюся кінчати життя самогубством або ходити в підозрілих місцях. Я це говорю тому, що знаю: проти мене готується провокація. Тому я ще раз заявляю: якщо зі мною щось трапиться, прошу винити в цьому правоохоронні органи», - сказав П.МАТВІЄНКО.

Аналізуючи хід розслідування справи, він висловив власне переконання, що за 100 днів, які минули з моменту зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА, воно ані на йоту не просунулося вперед.

«Те, що представники правоохоронних органів заявляють, що вже відпрацьовано 9 версій зникнення, і з них 4 відпало - це, даруйте, хороша міна при поганій грі. Відпали які версії? Ті версії відпали, які відпали б і самі, тому що вони просто нежиттєздатні. Відпали версії, що на КЛИМЕНТЬЄВА не напали хулігани, що він не потрапив у ДТП, що він не потонув і що не було вбивства з метою викупу. Сюди можна додати п`яту версію, що його не викрали інопланетяни. Не потрібно бути слідчим з особливо важливих справ, щоб відмести ці абсолютно безглузді версії», - сказав П.МАТВІЄНКО.

При цьому він вважає, що слідство втратило ті нитки, які б могли привести до розгадки зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

«Перша ниточка - у них в руках була людина, яка відвезла КЛИМЕНТЬЄВА, - зауважив П.МАТВІЄНКО. - Був у руках, і вони його самі відпустили. Після цього ця людина зникла. Нібито зникла. І це притому, що реєструвалися в мережі всі його дзвінки, розмови з людьми, з якими він спілкувався. Все це було. І друга версія - історія зі злополучним пістолетом. П`ять було обшуків і оглядів, і в шостий огляд знайшли пістолет практично під подушкою у КЛИМЕНТЬЄВА, і це притому, що кімнату просіяли буквально крізь густе сито».

П.МАТВІЄНКО припускає, що підкинути пістолет у помешкання В.КЛИМЕНТЬЄВА могли лише співробітники правоохоронних органів, адже печатки, як стверджує він, на дверях квартири зниклого журналіста порушено не було, і будинок цілодобово охороняли.

«На користь цієї версії свідчить той факт, - стверджує П.МАТВІЄНКО, - що ключі від квартири КЛИМЕНТЬЄВА, які знайшли у човні разом з мобільним телефоном, знаходилися у правоохоронних органів».

Він заявляє, що слідство не відпрацювало жодну із названих ним версій.

«Було зроблено все, щоб ці нитки були обрубані, тому далі працювати по цих напрямах марно», вважає П.МАТВІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор харківської газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник 11 серпня 2010 року. За фактом зникнення журналіста Дзержинським райвідділом міліції Харкова була порушена кримінальна справа за статтею «умисне вбивство».