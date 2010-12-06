Ніецька GTZ дасть Україні ?2 млн. на підготовку до Євро-2012

Харків. 6 грудня. УНІАН. Близько 2 млн. євро надасть Україні Німецьке товариство технічного співробітництва (German Technscal Cooperation, GTZ) на підготовку до Євро-2012 в рамках Українсько-німецької програми технічного співробітництва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформував старший консультант GTZ Матіас БРАНДТ під час круглого столу «Стратегія розвитку туризму».

За його словами, ці кошти мають піти на підготовку аеропортів та мережі громадського транспорту до УЄФА Євро-2012, розвиток туристичної галузі в приймаючих містах, а також на розробку фірмової символіки та рекламну підтримку приймаючих міст.

Ця фінансова підтримка буде надана Національному агентству України з підготовки до Євро-2012, чотирьом приймаючим містам, Міністерству туризму України та Міністерству економіки України з питань підготовки до Євро-2012.

У круглому столі «Стратегія розвитку туризму» беруть участь іноземні фахівці, представники міської ради, обласної адміністрації, туристичних агентств, готелів, неурядових організацій.

Головна мета зустрічі - розробка стратегії розвитку туризму в Харківському регіоні в рамках підготовки до Євро-2012.

Довідка УНІАН. GTZ працює по всьому світі у сфері розвитку міжнародного співробітництва задля сталого розвитку. До сфери повноважень GTZ належить підтримка Уряду Німеччини у досягненні його цілей розвитку. GTZ пропонує доцільні, перспективні рішення для цілей політичного, економічного, екологічного та суспільного розвитку в умовах світової глобалізації. Станом на сьогодні GTZ виконує в Україні 16 проектів у сфері сталого економічного розвитку, енергоефективності, а в галузі охорони здоров’я – переважно з питань профілактики та лікування ВІЛ/СНІД. GTZ працює на засадах забезпечення громадського благополуччя.