Внешэкономбанк хоче стати інвестором Євро-2012

Харьков. 16 декабря. УНИАН. Внешэкономбанк (Россия) и его дочерняя структура ПАО «Проминвестбанк» готовы инвестировать в подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время подписания Соглашения о сотрудничестве между Харьковской облгоадминистрацией и ПАО «Проминвестбанк» заявил Председатель Внешэкономбанка (Россия), Председатель наблюдательного совета ПАО «Проминвестбанк» Владимир ДМИТРИЕВ.

«Мы понимаем, что вы как одна из столиц европейского чемпионата серьезным образом заинтересованы, чтобы много сделать за то небольшое оставшееся время в сфере инфраструктуры. В этом смысле мы конечно готовы, и Внешэкономбанк, и «Проминвестбанк», оказать максимальное содействие», - сказал В.ДМИТРИЕВ.

Он также отметил, что Внешэкономбанк и ПАО «Проминвестбанк» заинтересованы в сотрудничестве в области строительства и сельского хозяйства.