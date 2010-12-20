Харківщина закупила цього року техніки для села на 326 млн. грн.

Харків. 20 грудня. УНІАН. На Харківщині в січні-листопаді 2010 року за рахунок власних і залучених засобів на купівлю сільськогосподарської техніки й обладнання тваринницьких ферм спрямовано 325,7 млн. грн. - у 1,8 рази більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації і зборах адміністративно-господарського активу області повідомив заступник губернатора Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

Він підкреслив, що обсяги кредитування підприємств агропромислового комплексу збільшилися з початку року в 1,9 разів, приріст інвестицій в сільське господарство області за січень-листопад 2010 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року становив 13,3%.

В.АЛЕКСЕЙЧУК відмітив, що в області зараз реалізується або вже реалізовано низку інвестиційних проектів у галузі сільського господарства. Так, у Балаклійському, Зміївському та Нововодолазькому районах реалізовано 4 інвестпроекти у галузі птахівництва на суму 27,7 млн. грн. Інвестиційні проекти у галузі рослинництва та переробної промисловості реалізуються в Красноградському і Сахновщинському районах. У галузі тваринництва реалізуються 6 інвестиційних проектів у Барвінківському, Дворічанськму, Красноградському, Нововодолазькому, Первомайському та Чугуївському районах області.