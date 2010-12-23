Політолог Романюк вважає, що в Україні встановилася «авторитарна стабільність»

Харків. 23 грудня. УНІАН. У політичному житті України встановилася авторитарна стабільність.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції, присвяченій підведенню політичних підсумків 2010 року, в Харкові висловив політолог Олександр РОМАНЮК.

Він зазначив, що головною проблемою 2009 року була відсутність політичної стабільності та гостре протистояння Президента та Прем’єр-міністра України, яке вилилося в розбалансування державного управління.

О.РОМАНЮК наголосив, що після президентських виборів 2010 року у країні встановилася чітка вертикаль влади, а звідси політична стабільність.

«Але стабільність є різна: є авторитарна стабільність, коли одна сила підминає під себе всі інші сили, тобто створюється гегемонія однієї політичної сили, фактично диктат, і є інша стабільність – це демократична стабільність, яка виробляється на основі компромісів між політичними силами, на основі поступового формування консенсусу. На жаль, ми ідемо першим шляхом, тобто насадження авторитарної стабільності», - застеріг політолог.

О.РОМАНЮК підкреслив, що єдиним виходом з ситуації, що склалася, можуть бути вибори, але при цьому він висловив занепокоєння щодо можливості об’єктивного волевиявлення громадян.

У той же час політолог Володимир НІКІТІН наголосив, що в 2010 році відбулося відновлення політичної влади та стабільності в Україні. На його думку, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв на себе всю відповідальність за стан у державі.

«У нас з’явилася влада, і з нею можна взаємодіяти», - наголосив він.