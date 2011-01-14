На Харківщині відкриють 4 дитячих оздоровчих табори

Харків. 14 січня. УНІАН. У Харківській області планується відкрити 4 дитячих оздоровчих табори.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Євгена САВІНА.

За його словами, в останні 20 років кількість дитячих оздоровчих таборів в Харківській області скоротилася зі 144 до 37, що ускладнює завдання організації оздоровлення та якісного літнього відпочинку для всіх дітей регіону. Тим не менше, це питання вже вирішується керівництвом області. Зокрема, зазначив Є.САВІН, мовиться про 4 оздоровчі табори в Харківській області, які планується ввести в експлуатацію найближчим часом.

«У першу чергу ми ставили перед собою завдання зберегти діючу мережу дитячих оздоровчих закладів, і нам це вдалося. Крім того, ми провели велику кількість зустрічей з головами адміністрацій і розробили план модернізації і технічного переоснащення всіх оздоровчих таборів. Також ми плануємо відкрити ще 4 табори. Мова йде про табір підприємства «Міськелектротранс» у селищі Високе - ми вже досягли угоди між містом і Харківським районом про спільне фінансування цього об`єкту. Також ми введемо в експлуатацію оздоровчий табір «Дружба» в Красноградському районі та кілька відомчих таборів - це табір «Південкабелю» та заводу імені Малишева», - повідомив Є.САВІН.

Планується також, додав він, провести презентацію усіх дитячих таборів в Харківській області, щоб батьки знали, де можуть оздоровити своїх дітей.

«Я вважаю, що справжнє оздоровлення діти можуть отримати тільки в оздоровчих таборах. У нас сьогодні є різні форми оздоровлення, але я вважаю, що оздоровлення в таборі, з культурною програмою, з програмою фізичного розвитку - це найякісніший відпочинок», - наголосив заступник керівника області.