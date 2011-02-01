Квитки на матчі Євро-2012 коштуватимуть від 30 до 600 євро

Харків. 1 лютого. УНІАН. Голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявляє, що квитки на матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року коштуватимуть від 30 до 600 євро.

Про це він заявив журналістам в ході семінару з продажу квитків на Євро-2012, який відбувся у Києві.

За його інформацією, при встановленні вартості квитків було взято за основу дослідження купівельної спроможності громадян приймаючих країн, а також відомості про вартість квитків, які було встановлено для попередніх турнірів та інших подібних змагань.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ також зазначив, що квитки на матчі можна буде придбати у трьох цінових категоріях: 1) центральна трибуна та трибуна навпроти; 2) бокові трибуни та верхні яруси трибун за воротами; і 3) нижні яруси трибун за воротами.

Керівник МОК додав, що остаточні ціни на всі види квитків стануть відомі 1 березня цього року.

Також М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що одна людина зможе купити не більше 4-х квитків на матч, а також не більше, ніж на один матч в день.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, громадяни України та Польщі зможуть сплатити вартість квитків через внутрішні платіжні системи у національній валюті.

За його словами, для жителів міст, що прийматимуть матчі Чемпіонату, буде зарезервована певна кількість квитків.