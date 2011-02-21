На Харківщині вилучено 500 ігрових автоматів
08:18, 21 лютого 2011Харьків
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Порушено 20 кримінальних справ
Харків. 21 лютого. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила понад 20 кримінальних справ за фактами ведення нелегального ігрового бізнесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор області Геннадій ТЮРІН.
За його словами, у ході перевірок, проведених правоохоронцями, в Харківській області останнім часом вилучено понад 500 ігрових автоматів.
«Ми разом стежимо за тим, щоб цього незаконного бізнесу не було на території Харківської області», - сказав Г.ТЮРІН.
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