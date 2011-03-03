У Харкові відкриють СП з виробництва і ремонту ліфтів

Харків. 3 березня. УНІАН. У Харкові планується відкриття спільного українсько-турецького підприємства з виробництва і ремонту ліфтів.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Анатолій ПЕДЕШКО.

За його словами, попередня домовленість між українською і турецькою стороною була досягнута в грудні 2010 року.

«Знаходиться все в процесі розробок. Є у них інтерес, але все остаточно стане відомо, коли вони всі зважать, подивляться», - сказав А.ПЕДЕШКО.

Він відзначив, що турецька сторона також запропонувала співпрацю в галузі туризму та сільського господарства. А.ПЕДЕШКО підкреслив, що в грудні 2010 року вже було створено два спільні українсько-турецькі підприємства, які надають послуги у вказаних галузях.